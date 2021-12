Recenzja serialu: „I tak po prostu”, scen. Michael Patrick King

Stosunki społeczne to pole minowe i serial już w pierwszych dwóch udostępnionych odcinkach rozbraja kilka.

Serial „I tak po prostu” przedstawiany jest jako kontynuacja „Seksu w wielkim mieście”, którego emisja zakończyła się w 2004 r., po 94 odcinkach. Jednak po drodze były dwa filmy fabularne i to ciąg dalszy serialowo-filmowych losów przyjaciółek z Manhattanu oglądamy. A nawet więcej, bo produkcja już w pierwszych scenach odnosi się do pozaekranowych historii, m.in. toczonej w mediach batalii między Kim Cattrall i Sarah Jessiką Parker i nieobecności Samanthy granej przez Kim Cattrall. Carrie (Parker), Miranda (Cynthia Nixon) i Charlotte (Kristin Davis) mają po 55 lat i wciąż są sobą, co oznacza m.in. ubieranie się u Oscara de la Renty i lunche w modnych knajpkach.

I tak po prostu (And Just Like That...), scen. Michael Patrick King, 10 odc., HBO GO