Recenzja serialu: „Tak to widzimy”, scen. Jason Katims

„Tak to widzimy” jest serialem uniwersalnym.

Jason Katims, uznany scenarzysta serialowy i filmowy (m.in. „Friday Night Lights”, „Sekta”, „Był sobie chłopiec”), oparł „Tak to widzimy” na izraelskiej produkcji „On the Spectrum”, ale kluczem do sukcesu w tym wypadku było jego osobiste doświadczenie, które zdobył jako ojciec, opiekując się synem w spektrum autyzmu. To dzięki temu produkcja Amazona w dobrych proporcjach łączy brutalny momentami realizm ze wzruszeniem i śmiechem. Umiejętnie wprowadza widza w świat osób neuronienormatywnych i w nienachalny sposób uczy, że nasze wspólne funkcjonowanie wymaga uwagi i pewnego wysiłku z obu stron.

Tak to widzimy, (As We See It), Amazon Prime Video, 8 odc.