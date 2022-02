Recenzja serialu: „Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie”, reż. Michael Lehmann

Chciałoby się napisać: brawurowa satyra, zabawny pastisz, nieuznająca świętości parodia.

Chciałoby się napisać: brawurowa satyra, zabawny pastisz, nieuznająca świętości parodia. Niestety, osiem niespełna półgodzinnych odcinków serii nie daje powodów do ekstatycznych zachwytów. Właściwie jedyną reakcją, do jakiej prowokują, jest wzruszenie ramion. No może poza finałem, który jest mocnym i zabawnie dosłownym potraktowaniem psychoanalitycznych schematów. Generalnie jednak żarty z thrillerów i kryminałów wojerystycznych w typie „Kobiety w oknie” i „Dziewczyny z pociągu”, choć liczne i absurdalne, nie powalają.

Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie (The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window), reż. Michael Lehmann, Netflix, 8 odc.