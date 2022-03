Recenzja serialu: „Rozdzielenie”, scen. Dan Erickson

To satyra na korporacyjny kapitalizm, tym mocniejsza, że rozgrywana na serio, bez mrugania okiem.

A gdyby zalecaną przez poradniki zasadę „work-life balance” – równowagi między pracą i życiem osobistym – zastosować z naukową precyzją i konsekwencją? Takie rozwiązanie oferuje swoim pracownikom korporacja Lumon Industries w „Rozdzieleniu”, thrillerze obyczajowym w stylu „Czarnego lustra”. Jak to wygląda w praktyce, poznajemy na przykładzie nowej w dziale rafinacji metadanych, Helly (Britt Lower), która budzi się na stole w sali konferencyjnej, a następnie jest poddawana testowi. Zalicza go celująco, gdyż nie potrafi odpowiedzieć na podstawowe pytania: jak się nazywa czy skąd pochodzi. To oznacza, że operacja rozdzielenia jej prywatnej jaźni od tej biurowej powiodła się i odtąd Helly prywatna nie będzie wiedziała nic o Helly biurowej i vice versa.

Rozdzielenie, (Severance), scen. Dan Erickson, Apple TV+, 9 odc.