Recenzja filmu: „Red Rocket”, reż. Sean Baker

Gorzki portret czterdziestoparolatka z wybujałym ego. Simon Rex, komik, a także były raper znany w Stanach głównie z reklam i serii „Strasznych filmów”, gra tu na pozór sympatycznego aktora porno z kilkunastoletnim stażem, uwielbiającego wygłaszać peany na swoją cześć. Twardziel bez grosza w kieszeni po powrocie z Los Angeles do rodzinnego Texasu wmawia sobie i innym, że odniósł życiowy sukces, stając się żywym dowodem na brak dystansu i galopujący narcyzm. Mimo wrogości jego wdziękowi ulega była żona, która wpuszcza go do swojego mieszkania.

Red Rocket, reż. Sean Baker, prod. USA, 128 min