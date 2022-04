Recenzja filmu: „Film balkonowy”, reż. Paweł Łoziński

„Film balkonowy” jest fantastyczną podróżą do wypartych lęków, tęsknot, absurdu i (bez)sensu egzystencji każdego.

Nagrody w Locarno i na festiwalach Millennium Docs Against Gravity oraz Off Cinema mówią same za siebie, ale dla „Filmu balkonowego” nigdy dość pochwał, bo to wyczyn, jakiego w polskim dokumencie dawno nie było. Paweł Łoziński nakręcił arcydzieło, nie wychodząc z własnego domu. Samotnie stojąca kamera na statywie umieszczona na balkonie pierwszego piętra warszawskiej kamienicy i reżyser z czteroipółmetrową tyczką z mikrofonem – oto cała ekipa, której zadaniem było nawiązanie rozmowy z sąsiadami przechadzającymi się po dwunastu metrach kwadratowych chodnika.

Od 17 kwietnia film będzie dostępny w HBO Max.

Film balkonowy, reż. Paweł Łoziński, Polska 2021, 100 min