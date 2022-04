Recenzja serialu: „Tokyo Vice”, reż. JT Rogers

Tytuł każe zapytać o powiązania z kultową serią z lat 80.

Tytuł każe zapytać o powiązania z kultową serią z lat 80. Choć osadzone w stolicy Japonii w 1999 r. „Tokyo Vice” bezpośrednio do „Miami Vice” („Policjanci z Miami”) się nie odwołuje, to po obejrzeniu pięciu odcinków trudno nie zauważyć, że Michael Mann, showrunner tamtego serialu, tu będący reżyserem pilotowego odcinka i producentem kreatywnym całości, funduje nam swoistą grę lustrzanych odbić. Estetyka, policjanci i gangsterzy, blichtr, dobrze skrojone garnitury – te elementy produkcji Manna odnajdziemy w „Tokyo Vice”. Nie jest to przy tym dzieło pozbawione wad.

Tokyo Vice, twórca: JT Rogers, HBO Max, 8 odc.