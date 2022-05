Recenzja serialu: „Królik samuraj: Kroniki Usagiego”, reż. Doug Langdale, Candie Langdale

Odbity na kserokopiarce scenariusz, marny humor, a przede wszystkim pozbawiona wdzięku, toporna animacja.

Komiksy o Usagim Yojimbo cieszą się zasłużoną popularnością od blisko 40 lat. Ich twórca, Stan Sakai, perfekcyjnie łączy akcję, humor i erudycję, obficie cytując japońską kulturę, od Kurosawy po „Godzillę”. W serialu jednak niemal nic z tego nie zostało, trudno go wręcz nazwać adaptacją – to zupełnie nowa opowieść, ledwo odwołująca się do graficznego pierwowzoru. Nawet tytułowy bohater nie jest roninem samotnie przemierzającym Japonię epoki Edo, lecz jego żyjącym w dalekiej przyszłości potomkiem, krnąbrnym nastolatkiem, który marzy o karierze samuraja.

Królik samuraj: Kroniki Usagiego (Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles), twórcy serialu: Doug Langdale, Candie Langdale, Netflix, 10 odc.