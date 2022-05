Recenzja serialu: „Bosch: Dziedzictwo”, scen. Tom Bernardo

Spin-off liczącej siedem sezonów serii „Bosch” to jeszcze więcej tego samego i w tym przypadku nie jest to powód do narzekań.

Spin-off liczącej siedem sezonów serii „Bosch” to jeszcze więcej tego samego i w tym przypadku nie jest to powód do narzekań. Serialowa adaptacja cyklu powieściowego Michaela Connelly’ego, silnie nawiązującego do klasyki amerykańskiego kryminału, z bezkompromisowym w dążeniu do odkrycia prawdy i wymierzenia sprawiedliwości policjantem z Los Angeles Hieronymusem „Harrym” Boschem w centrum była wielkim sukcesem. I wiele wskazuje na to, że jej kontynuacja (już zamówiono drugi sezon) też będzie, bo twórcy, a wśród nich sam Connelly, fundują co prawda bohaterowi trzęsienie ziemi (dosłownie), ale fundamenty wciągającej fabuły pozostawiają nienaruszone.

Bosch: Dziedzictwo (Bosch: Legacy), 10 odc., Amazon Prime Video