Recenzja serialu: „Nocne niebo”, scen. Holden Miller

„Nocne niebo” to dwa seriale w cenie jednego.

„Nocne niebo” to dwa seriale w cenie jednego. I jak to często bywa w przypadku takich sprzedaży wiązanych, sporo tu naciągania i nie każdy klient będzie zadowolony. Pierwszy serial to historia starzejącego się małżeństwa Irene i Franklina Yorków, właścicieli pięknego domu z równie malowniczym ogrodem gdzieś pod Chicago. Dwie dekady wcześniej przeżyli tragedię, po której wciąż nie do końca się podnieśli, a teraz dodatkowo dają o sobie znać uroki starości. Laureaci Oscara Sissy Spacek i J.K. Simmons grają Yorków wspaniale – w pełnej symbiozie, przejmująco, bez widocznego na ekranie wysiłku.

Nocne niebo (The Night Sky), scen. Holden Miller, 8 odc., Amazon Prime Video