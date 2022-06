Recenzja serialu: „Będzie bolało”, scen. Adam Kay

Serial zupełnie inny niż pełne patosu amerykańskie medyczne dramy.

Serialowa adaptacja cieszącej się popularnością autobiograficznej prozy brytyjskiego scenarzysty i komika Adama Kaya o czasach, gdy jako początkujący ginekolog położnik w londyńskim szpitalu zmagał się ze stresem i odpowiedzialnością, z pacjentkami i przełożonymi, a przede wszystkim z brytyjskim systemem publicznej opieki zdrowotnej – przeciążonym, niedofinansowanym, krytykowanym. Ben Whishaw (niedawny Q z filmów o Bondzie) jako serialowa wersja Adama Kaya, starszego rezydenta na ginekologii, jest chronicznie zmęczony, wystawiony na stały stres.

Będzie bolało (This Is Going to Hurt), scen. Adam Kay, 7 odc., Canal+ online