Recenzja serialu: „Zbrodnie po sąsiedzku, sezon 2”, scen. Steve Martin i John Hoffman

Piękne kostiumy i świetna muzyka. Idealna rozrywka na upalne lato.

Disney+ to nie tylko kolejne produkcje z uniwersów „Gwiezdnych wojen” i Marvela. Do udanych, a przy tym lekkich i zabawnych nowości należą m.in. „Zbrodnie po sąsiedzku” – wyprodukowana przez Hulu klimatyczna satyra na współczesną fascynację podcastami z gatunku true crime, w świetnej obsadzie i z Nowym Jorkiem w tle. Była jednym z hitów Disney+ w ubiegłym roku, w Polsce pojawia się, jak cała platforma, z opóźnieniem, ale już drugi sezon będziemy oglądać na bieżąco.

Zbrodnie po sąsiedzku, sezon 2 (Only Murders in the Building), scen. Steve Martin i John Hoffman, 10 odc., Disney+