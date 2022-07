Recenzja serialu: „Czarny ptak”, scen. Dennis Lehane

Kawałek porządnego, gatunkowego kina.

Próba przeniknięcia umysłu seryjnego mordercy przypomina spojrzenie w piekielną czeluść. Przynajmniej dla bohatera „Czarnego ptaka”, Jimmy’ego Keene’a (Taron Egerton, znany m.in. z roli Eltona Johna w „Rocketmanie”), handlarza narkotyków, który w zamian za skrócenie wyroku ma nakłonić do zeznań współwięźnia podejrzewanego o zamordowanie kilkunastu kobiet. Larry Hall (Paul Walter Hauser), choć początkowo przyznał się do winy, teraz twierdzi, że zabójstwa, które opisywał, jedynie mu się śniły, a bez fizycznych dowodów zbrodni wyjdzie na wolność. I Keene jest najwyraźniej jedyną osobą, która może temu zapobiec. To mógłby być wymarzony scenariusz dla hollywoodzkiego kina akcji – tym bardziej atrakcyjny, że oparty na faktach.

Czarny ptak (Black Bird), scen. Dennis Lehane, 6 odc., Apple TV+