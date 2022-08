Recenzja serialu: „Resident Evil: Remedium”, scen. Andrew Dabb

„Resident Evil: Remedium” nie sprawdza się ani jako horror, ani kino akcji, ani pokręcona historia rodzinna.

Kolejne, tym razem serialowe, dzieło osadzone w świecie znanym z serii gier wideo „Resident Evil”. Akcja produkcji Netflixa toczy się, co teraz popularne, w dwóch płaszczyznach czasowych, i bohaterkami tej wcześniejszej są – co równie popularne – nastolatki. W 2022 r. genialny naukowiec dr Albert Wesker (marnujący się tu Lance Reddick) i jego dwie 14-letnie córki przybywają do New Raccoon City, zarządzanego przez korporację Umbrella, pracującą nad lekiem przeprogramowującym mózgi. Dziewczyny krok po kroku odkrywają straszną prawdę na temat tego miejsca, tych prac, tożsamości i działań swojego ojca, także tych dotyczących ich bezpośrednio.

Resident Evil: Remedium, scen. Andrew Dabb, 8 odc., Netflix