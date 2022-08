Recenzja serialu: „Paper Girls”, scen. Christopher C. Rogers

Scenarzyści tym razem nie poszli po linii najmniejszego oporu.

Serialowa adaptacja komiksu Briana K. Vaughana i Cliffa Chianga o czterech 12-latkach z Ohio, które zbiegiem okoliczności przenoszą się z 1988 r. do 2019 r. i wplątują w wojnę, której stawką jest przetrwanie świata, nie bez powodów jest porównywana do bijącego rekordy popularności „Stranger Things”. Ale choć dziewczyny też jeżdżą na rowerach, słuchają muzyki z walkmana i ciągle wzajemnie ratują sobie życie, to jest to jednak inna opowieść. I mająca inne wady. Nie czuje się w tym serialu żerowania na nostalgii, choć nie brak cytatów z popkultury.

Paper Girls, scen. Christopher C. Rogers, 8 odc., Amazon Prime Video