Recenzja filmu: „Predator: Prey”, reż. Dan Trachtenberg

Od premiery pierwszego „Predatora” minęło niedawno 35 lat. W tym czasie kosmiczny drapieżca pojawił się w licznych komiksach, powieściach i grach wideo oraz kilku niespecjalnie udanych filmowych sequelach. „Prey” miał być zdaniem producentów powrotem do korzeni: surowym, pełnym napięcia kinem akcji. W tym sensie zamiar się powiódł, nawet schemat fabularny pozostał ten sam, co w oryginalnym filmie: grupa ludzi musi zmierzyć się z bezwzględnym przybyszem z kosmosu, który rozpoczął polowanie na ich terytorium. Ale „Prey” przenosi akcję w przeszłość, na początek XVIII w. Z Predatorem walczą więc nie uzbrojeni po zęby komandosi, lecz broniący swojej ziemi Komancze, a zwłaszcza młoda Naru (Amber Midthunder), zdeterminowana, by jej pobratymcy uznali ją za prawdziwą wojowniczkę.

Predator: Prey, reż. Dan Trachtenberg, 99 min, Disney+