Recenzja serialu: „Pod sztandarem nieba”, scen. Dustin Lance Black

Solidnie skrojony i trzymający w napięciu kryminał.

Adaptacja bestsellerowej książki Jona Krakauera, opisującej makabryczną zbrodnię popełnioną w mormońskiej społeczności latem 1984 r. Młoda kobieta i jej 15-miesięczna córeczka zostały zamordowane we własnym domu, a wszystkie ślady wskazywały, że sprawcy są związani z najbardziej radykalnym odłamem mormonizmu walczącym o niezależność od praw ustanawianych przez amerykański rząd. Dustin Lance Black (przed laty nagrodzony Oscarem za scenariusz „Obywatela Milka”) nie trzymał się wiernie historycznych faktów. Uzupełnił reportaż Krakauera elementami fikcji, tworząc solidnie skrojony i trzymający w napięciu kryminał, a jednocześnie opowieść o zwątpieniu. Dla detektywa Jeba Pyre’a (Andrew Garfield) śledztwo odkrywające najmroczniejsze strony mormońskiej społeczności okaże się przecież najtrudniejszym testem wiary.

Pod sztandarem nieba (Under the Banner of Heaven), twórca serii: Dustin Lance Black, Disney+, 7 odc.