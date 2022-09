Recenzja serialu: „Minuta ciszy”, scen. Jacek Lusiński, Szymon Augustyniak

Osią akcji jest konflikt zakładów pogrzebowych.

Trochę niezapomniane „Sześć stóp pod ziemią”, bo biznes pogrzebowy i śmierć, pokazywana na dzisiejszą modłę, ze wszystkimi szczegółami, są tu lustrem dla życia. Trochę trylogia „U pana Boga...”, bo tutejsza Boża Wola to taka ciemniejsza, bardziej realistyczna wersja Królowego Mostu, „magiczne” Podlasie zastąpiła prozaiczna Kielecczyzna, a ton całości jest tragikomiczny. Na jeszcze kolejnym poziomie „Minuta ciszy” to poruszająca historia o zwykłym życiu, rodzinie, o zaufaniu i o tajemnicach skrywanych tak głęboko, że aż wypartych. Mietek Zasada (Robert Więckiewicz) po 30 latach pracy przechodzi na emeryturę. We wdzięcznej pamięci sąsiadów zapisał się jako sumienny i uczciwy listonosz.

Minuta ciszy, scen. Jacek Lusiński, Szymon Augustyniak, reż. Jacek Lusiński, 6 odc., Canalplus.com, od 9 września