Recenzja filmu: „Broad Peak”, reż. Leszek Dawid

Obiecywano atrakcyjny dramat o granicach pasji i motywacji, twórcy słowa dotrzymali.

Obiecywano atrakcyjny dramat o granicach pasji i motywacji, twórcy słowa dotrzymali. „Broad Peak” to bezprecedensowa jak na polskie warunki superprodukcja ukazująca kulisy i konsekwencje trwającej aż siedem miesięcy słynnej wyprawy zimowej na K2 zorganizowanej w 1987 r. przez Andrzeja Zawadę 700 tragarzy, 33 członków załogi, 15 wspinaczy próbowało się wtedy mierzyć z ekstremalnymi warunkami, skrajnym wycieńczeniem, odmrożeniami, by pierwszy raz w historii himalaizmu pokonać w tych warunkach drugi szczyt Ziemi. Nie udało się, ale by tę porażkę przekuć w podnoszący morale sukces, dwoje śmiałków podjęło jeszcze próbę wejścia na nieco niższy ośmiotysięcznik Broad Peak. Wydawało się, że swój cel osiągnęli. Dowodził Maciej Berbeka, zasłużony himalaista, ratownik TOPR, z wykształcenia malarz, zawodowo związany z teatrem im. Witkacego w Zakopanem. Jemu poświęcony jest film Leszka Dawida (znanego z „Jesteś Bogiem”), pokazujący zarówno to, czego wówczas nie udało mu się dokonać, jak i próbę dokończenia wyzwania po 25 latach.

Broad Peak, reż. Leszek Dawid, prod. Polska, 101 min, Netflix