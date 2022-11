Recenzja serialu: „Wywiad z wampirem”, scen. Rolin Jones

Czy potrzebujemy nowych wersji starych opowieści, a nie po prostu nowych opowieści, każdy musi odpowiedzieć sobie sam.

Stacja AMC kupiła prawa do ekranizacji głośnych powieściowych serii Anne Rice, w tym „Kronik wampirów”, popularnych także dzięki filmowi „Wywiad z wampirem” z 1994 r. Serialowa wersja dostosowuje historię miłości i nienawiści krwiopijców do wrażliwości współczesnej widowni. Zaczyna się w... Dubaju, to tam, do luksusowego penthouse’u na tytułowy wywiad zaprasza dziennikarza (Eric Bogosian) wampir Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson, m.in. Szary Robak z „Gry o tron”), a luźnym nawiązaniem do filmu sprzed trzech dekad jest informacja, że to ich drugie podejście do rozmowy. Dziennikarz tym razem nie przyjmuje zwierzeń wampira bezkrytycznie, a ten się nie poddaje i opowiada od początku.

Wywiad z wampirem (Interview with the Vampire), twórca serii: Rolin Jones, 7 odc., AMC, od 7 listopada