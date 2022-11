Recenzja filmu: „Ostatnia wieczerza”, reż. Bartosz M. Kowalski

Pełnokrwisty horror, podszyty wisielczym poczuciem humoru, z dobrymi rolami Piotra Żurawskiego i Olafa Lubaszenki.

Horror w rodzimej kinematografii to wciąż rzadkość: paradoksalnie łatwiej odnaleźć elementy tego gatunku w kinie autorskim niż w komercyjnych produkcjach. Na szczęście Bartosz M. Kowalski od początku kariery udowadnia, że można w polskich warunkach nakręcić czysty gatunkowo film grozy. Dylogia „W lesie już nie zaśnie nikt” ugruntowała jego pozycję jako twórcy, który umiejętnie przenosi klasyczne schematy rozrywkowe w polskie realia. „Ostatnia wieczerza” jest równie udana, przy czym odwołuje się już nie do klasycznych slasherów, lecz do popularnego nurtu filmów o egzorcyzmach i satanistycznych kultach.

Ostatnia wieczerza, reż. Bartosz M. Kowalski, prod. Polska, 89 min, Netflix