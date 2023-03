Recenzja serialu: „Rój”, scen. i reż. Donald Glover i Janine Nabers

Mistrzowska zabawa konwencjami i rozbuchane sceny przemocy nie wykluczają głębokich portretów psychologicznych i świetnych obserwacji społecznych.

Donald Glover, twórca oryginalnej i zachwycającej „Atlanty”, oraz Janine Nabers, współautorka równie świetnej serii „Watchmen”, swoim nowym, wspólnym serialem udowadniają, że wciąż potrafią zaskakiwać. „Rój”, podobnie jak „Atlanta”, odnosi się do różnych gatunków filmowo-telewizyjnych, tym razem jednak klimat całości jest, jak w „Watchmenach”, ciemniejszy. Element satyry pozostaje, ale absurd i surrealizm zastąpione są przez odniesienia do horroru, thrillera czy true crime. Wciąż ważny jest wątek muzyczny, ale w centrum tej opowieści stoją nie czarni artyści, tylko ich fani – tytułowy „rój” to nazwa fanklubu stworzonego przez fanatyków Ni’Jah, gwiazdy pop mocno wzorowanej na Beyoncé (której fanklub nosi nazwę Bey Hive).

Rój (Swarm), twórcy serii: Donald Glover i Janine Nabers, Amazon Prime Video, 7 odc.