Recenzja serialu: „Rabbit Hole”, scen. John Requa i Glenn Ficarra

Nowy serial z Kieferem Sutherlandem, obrońcą świata z kultowych „24 godzin” czy „Designated Survivor”, zaczyna się w konfesjonale. Skołowany i zmęczony bohater musi zrelacjonować wypadki ostatnich tygodni, bo może dzięki temu sam się zorientuje „what the fuck is going on”. Ksiądz nadaje się na słuchacza nie tylko z powodu tajemnicy spowiedzi, ale przede wszystkim dlatego, że wzbudza najmniejsze podejrzenia w człowieku, który zawodowo, z charakteru i wychowania nie ufa nikomu, a teraz został wpakowany w ciąg zdarzeń przerastających nawet jego paranoiczny obraz świata.

Rabbit Hole, twórcy serii: John Requa i Glenn Ficarra, 8 odc., SkyShowtime