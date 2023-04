Recenzja serialu: „Nagroda na dzień dobry”, scen. David West Read

Niezależnie od interpretacji cztery już dostępne odcinki nowej produkcji Apple TV+ zapowiadają ciekawą i niebanalną rzecz.

Deerfield, idylliczne amerykańskie miasteczko pełne zwyczajnych ludzi wiodących zwyczajny żywot. Do momentu, w którym w lokalnym spożywczaku w tajemniczych okolicznościach pojawi się błękitna budka. Z wyglądu przypomina automat do robienia zdjęć, ale tym, co fotografuje – a może raczej prześwietla – jest nie ciało, tylko dusza, zaś zamiast zdjęcia wypluwa kartonik z lakoniczną informacją o tym, co jest „twoim życiowym potencjałem”. Zapisane na błękitnych karteczkach „wyroki” sieją zamęt w miasteczku, część mieszkańców wraca do zarzuconych w młodości pasji, inni, jak małżeństwo 40-latków Dusty i Cass (Chris O’Dowd i Garbielle Dennis), konfrontują się z pytaniem, czy ich dotychczasowe, wydawałoby się satysfakcjonujące życie nie było jednak naznaczone nudą, bolesnymi kompromisami i tłumioną frustracją?

Nagroda na dzień dobry (The Big Door Prize), twórca serii: David West Read, 10 odc., Apple TV+