Recenzja serialu: „Awantura”, scen. Lee Sung Jin

Twórcy sprawnie balansują na granicy realizmu i surrealizmu, dbając, by komediowy ton nie zdominował momentów dramatyzmu.

„Awantura” to kolejny po „Nocnym agencie” niespodziewany hit Netflixa. Jednak serial Shawna Ryana, który właśnie trafił do pierwszej dziesiątki najchętniej oglądanych produkcji platformy w historii, jest dobrze skrojonym i uszytym przeciętniakiem, zaś dzieło Lee Sung Jina to rzecz z wyższej półki. Urodzony w Seulu Jin ma na koncie „Undone”, „Tukę i Bertie” czy „Dave’a”, serie oryginalne, łączące absurdalne poczucie humoru z głębokimi portretami psychologicznymi i tłem społecznym. Świetnie zrealizowana, osadzona w Los Angeles „Awantura” jest podobna. Zaczyna się zwyczajnie: na parkingu przed centrum handlowym jeden samochód zajeżdża drogę drugiemu, w użyciu jest klakson i środkowy palec.

Awantura (Beef), twórca serii: Lee Sung Jin, Netflix, 10 odc.