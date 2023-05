Recenzja serialu: „Spy/Master”, scen. Adina Sădeanu i Kirsten Peters

Rumuński serial szpiegowski produkcji HBO Max, z akcją osadzoną podczas jednego tygodnia w 1978 r., gdy decyduje się los Victora Godeanu (Alec Secăreanu), szefa rumuńskiego wywiadu, najbliższego doradcy Nicolae i Eleny Ceaușescu oraz tajnego agenta KGB.

Rumuński serial szpiegowski produkcji HBO Max, z akcją osadzoną podczas jednego tygodnia w 1978 r., gdy decyduje się los Victora Godeanu (Alec Secăreanu), szefa rumuńskiego wywiadu, najbliższego doradcy Nicolae i Eleny Ceaușescu oraz tajnego agenta KGB. Kiedy groźba zdemaskowania staje się realna, Victor – zamiast skorzystać z oferty nie do odrzucenia wycofania do ZSRR – udaje się do zachodnioniemieckiego Bonn i zaczyna grę z tamtejszą placówką CIA, a stawką jest życie. Nie tylko jego, ale także jego pozostawionej w Bukareszcie córki. Rumuński kontrwywiad, KGB i Stasi rzecz jasna nie pozostają bierne.

Spy/Master, twórcy serii: Adina Sădeanu i Kirsten Peters, 6 odc., HBO Max