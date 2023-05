Recenzja serialu: „Odwet oceanu”, reż. Barbara Eder

Naiwność, kiczowatość, nic niewnoszące sceny i niepotrzebne dialogi wywołujące poczucie dłużyzny.

Ośmioodcinkowa europejska (głównie) megaprodukcja (40 mln euro), „Odwet oceanu”, zaczyna się jako thriller ekologiczny ostrzegający przed tym, co może się stać, gdy przyroda – w tym przypadku morska – wreszcie straci cierpliwość do naszej niszczycielskiej działalności, by z czasem nomen omen wyewoluować w stronę SF spod znaku „pierwszego kontaktu”. Rozmach widać też w pokazywanych na ekranie plenerach: tłem zmagań międzynarodowego zespołu naukowców finansowanego przez japońską korporację są norweskie fiordy, kanadyjskie i francuskie wybrzeża, surowy krajobraz Szetlandów czy topniejące lodowce Arktyki (do tego statki, helikoptery i podwodne pojazdy).

Odwet oceanu (The Swarm), 8 odc., Viaplay