Recenzja serialu: „Tajna inwazja”, scen. Kyle Bradstreet

Kino superbohaterskie coraz częściej łapie zadyszkę, lecz przynajmniej seriale wciąż pozwalają na gatunkowe i formalne eksperymenty.

Kino superbohaterskie coraz częściej łapie zadyszkę, lecz przynajmniej seriale wciąż pozwalają na gatunkowe i formalne eksperymenty. W „Tajnej inwazji” osią fabuły jest plan przejęcia Ziemi przez kosmiczną rasę zmiennokształtnych Skrulli: serią prowokacyjnych zamachów obcy chcą doprowadzić do wojny między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, a w konsekwencji do zagłady ludzkości. Jedyną osobą, która może powstrzymać konflikt, jest Nick Fury (Samuel L. Jackson), który nie chce angażować do walki Avengersów, bo sam ma ze Skrullami rachunki do wyrównania.

Tajna inwazja (Secret Invasion), twórca serialu: Kyle Bradstreet, Disney+, 6 odc.