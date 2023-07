Recenzja serialu: „W powietrzu”, scen. George Kay, reż. Jim Field Smith

Nowy serialowy thriller Apple TV+ nie zapowiadał się na hit.

Nowy serialowy thriller Apple TV+ nie zapowiadał się na hit. Opis i początek zwiastowały raczej powtórkę z rozrywki: ot, zwykły-niezwykły pasażer uprowadzonego samolotu staje do walki z porywaczami. Gra go charyzmatyczny Idris Elba, czyli niedawny komisarz Luther i aktor typowany do roli Bonda, więc raczej łatwo przewidzieć, kto wygra. Tymczasem twórcom udaje się jak na razie – dostępne są cztery z siedmiu odcinków – całkiem sprawnie ogrywać schematy, a przede wszystkim budować napięcie.

W powietrzu (Hijack), scen. George Kay, reż. Jim Field Smith, 7 odc., Apple TV+