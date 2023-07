W ramach obchodów stulecia studio Disneya udostępnia w swoim serwisie streamingowym kolejne, pięknie odrestaurowane filmy krótkometrażowe ze swojej kolekcji.

W ramach obchodów stulecia studio Disneya udostępnia w swoim serwisie streamingowym kolejne, pięknie odrestaurowane filmy krótkometrażowe ze swojej kolekcji. Będą się pojawiać w katalogu Disney+ w kilku transzach przez całe lato i jesień: na początek arcydzieło wczesnej animacji „Taniec szkieletów” z 1927 r., w którym kościotrupy balują w rytm muzyki Edvarda Griega („Nie zabierajcie do kin dzieci”, ostrzegał po premierze magazyn „Variety”, chwaląc jednocześnie osiągnięcia animatora Uba Iwerksa), nominowane do Oscara „Na budowie” (1933 r.), w którym Miki rywalizuje z wrednym brygadzistą, a na dokładkę dwa shorty z kotem Figaro (który do kreskówek trafił prosto z pełnometrażowego „Pinokia”) oraz dwie sportowe historyjki z Goofym.

Zbiór 28 klasycznych filmów krótkometrażowych Walt Disney Animation Studios, Disney+