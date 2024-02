Recenzja serialu: „Ekspatki”, scen. Lulu Wang

Lulu Wang, reżyserka nagradzanego „Kłamstewka”, komediodramatu rozgrywanego między Ameryką a Chinami i między życiem a śmiercią, w swoim autorskim serialu wraca do tych tematów.

Lulu Wang, reżyserka nagradzanego „Kłamstewka”, komediodramatu rozgrywanego między Ameryką a Chinami i między życiem a śmiercią, w swoim autorskim serialu wraca do tych tematów. Podstawą jest powieść Janice Y.K. Lee z 2016 r. W centrum znów stoi rodzina, ale ton nowej opowieści jest poważny. Oceniane z perspektywy kilku dostępnych odcinków „Ekspatki” z Nicole Kidman w roli głównej to historia o stracie, żałobie, poczuciu winy i desperacji, z macierzyństwem jako kontekstem. Rozgrywa się w Hongkongu sprzed dekady, w środowisku tytułowych ekspatów, dobrze sytuowanych Amerykanów zamieszkujących luksusowy apartamentowiec i otoczonych „służbą” (często są to emigrantki z Azji).

Ekspatki (Expats), twórczyni serii: Lulu Wang, Amazon Prime Video, 6 odc.