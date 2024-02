Recenzja serialu: „Nowy styl”, reż. Todd A. Kessler

Produkcji nie pomaga to, że aktorzy mówią po angielsku z francuskim akcentem, a 38-letniego Diora gra 54-latek.

Od początku roku na platformie Disneya można oglądać hiszpański miniserial o Cristóbalu Balenciadze (Alberto San Juan). Dziennikarka przeprowadza wywiad z nestorem mody, ten wspomina, duża część akcji dzieje się w Paryżu podczas drugiej wojny światowej, a w tle gwiazdy francuskiej mody, wielkie krawiectwo i wielka historia. Na podobnym schemacie oparta jest rozbuchana wizualnie i gwiazdorska produkcja Apple. Pierwsze odcinki pokazują układy, na jakie z wrogiem w okupowanym Paryżu szli Coco Chanel (Juliette Binoche), zdeterminowana, by odzyskać siostrzeńca i firmę, i Christian Dior (Ben Mendelsohn), finansujący z honorariów za projektowanie sukni dla żon i kochanek nazistów działalność ruchu oporu i próbujący uratować aresztowaną siostrę.

Nowy styl (The New Look), twórca serii: Todd A. Kessler, 10 odc., Apple TV+