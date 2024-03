Recenzja serialu: „Dżentelmeni”, scen. Guy Ritchie

Fani Ritchiego znajdą tu wszystkie cechy charakterystyczne jego kina.

Jeden z najsłynniejszych dowcipów w anglosaskiej kulturze, żart o arystokratach, zderzał opis (im bardziej absurdalny i prowokacyjny, tym lepiej) patologicznej rodziny z jej domniemaną przynależnością do klasy wyższej. Guy Ritchie w swoim serialu – luźno nawiązującym do jego własnego filmu sprzed kilku lat – aż tak wulgarny nie jest, jednak opiera fabułę na podobnym założeniu. Świat tradycyjnych brytyjskich wartości i luksusów okazuje się przykrywką dla nielegalnych interesów i gangsterskich układów. Eddie (Theo James), jeszcze do niedawna rozjemca pracujący dla ONZ, dziedziczy po swoim ojcu wielką posiadłość i tytuł szlachecki.

Dżentelmeni, twórca serii: Guy Ritchie, Netflix, 8 odc.