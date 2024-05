Recenzja serialu: „Bodkin”, scen. Jez Scharf

Całość idealnie spełnia definicję netflixowego średniaka.

Bodkin to modelowe irlandzkie miasteczko, które pod malowniczą fasadą skrywa brzydkie tajemnice, a „Bodkin” to serial, który pod pozorem czarnej komedii sprzedaje popularne motywy i zgrane klisze. Taką Irlandię znamy ostatnio z filmowego hitu „Duchy Inisherin” sprzed dwóch lat (czy z tegorocznego, świetnego, drugiego sezonu „Turysty”), a wyśmiewanie mody na podkasty true crime w mistrzowskiej formie oglądać można w serii „Zbrodnie po sąsiedzku”. Produkcja Jeza Scharfa nie dorównuje żadnemu z tych dzieł. Wszystko jest tu dość przewidywalne, od scenerii przez wątki i bohaterów, którzy na potrzeby podkastu wracają do sprawy tajemniczego zaginięcia podczas obchodów święta Samhain w Bodkin ćwierć wieku wcześniej.

Bodkin, twórca serii: Jez Scharf, 7 odc., Netflix