Recenzja filmu: „The Order: Ciche braterstwo”, reż. Justin Kurzel

Autor nie ukrywa paraleli między wydarzeniami sprzed 40 lat a dzisiejszą Ameryką.

W latach 80. XX w. The Order, jedna z ekstremistycznych grup, które wykiełkowały z neonazistowskiej organizacji Aryan Nations, rozpoczęła przygotowania do wojny rasowej. Nasiliła ataki na Żydów i Afroamerykanów, a także napady na banki i konwoje, zorganizowała zamach na popularnego prezentera radiowego z Denver. Scenariusz filmu, oparty na reporterskiej książce „The Silent Brotherhood”, dramatyzuje prawdziwe wydarzenia. Fabuła skupia się na śledztwie prowadzonym przez weterana FBI (Jude Law) i młodego policjanta (Tye Sheridan), jednocześnie przyglądając się kierującemu The Order fanatykowi Bobowi Matthewsowi (Nicholas Hoult, dla którego to kolejna, po „Nosferatu” i „Przysięgłym numer 12”, świetna rola z 2024 r.).

The Order: Ciche braterstwo, reż. Justin Kurzel, prod. Kanada, 116 min, Prime Video