Recenzja serialu: „Lockerbie: W poszukiwaniu prawdy”, scen. David Harrower

Trudno w to uwierzyć, ale sprawa eksplozji bomby na pokładzie samolotu linii Pan Am z Londynu do Nowego Jorku, która 21 grudnia 1988 r. zabiła 259 pasażerów (a kolejne 11 osób zginęło w szkockim miasteczku Lockerbie, na które spadły szczątki maszyny), wciąż nie jest wyjaśniona. Trwa kolejny proces. Miniserial według scenariusza dramatopisarza Davida Harrowera drobiazgowo odtwarza katastrofę i kolejne etapy śledztwa prowadzonego przez zdesperowanego w dążeniu do odkrycia prawdy Jima Swire’a (Colin Firth) – lekarza, ojca 24-letniej Flory, która zginęła na pokładzie, oraz rzecznika rodzin ofiar, który swoje odkrycia udokumentował w wydanej w 2021 r. książce. Lockerbie: W poszukiwaniu prawdy, twórca serii: David Harrower, 5 odc., SkyShowtime