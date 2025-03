Recenzja serialu: „Porządny człowiek”, scen. Marek Modzelewski i Krzysztof Czeczot

Ciekawa rzecz, udanie łącząca ambicje z rozrywką.

Paweł (Krzysztof Czeczot) szczyci się tym, że jest porządnym człowiekiem: szanowany kardiochirurg, nie bierze łapówek i nie zdradza żony jak jego koledzy. Co prawda przymyka oko na wiele rzeczy – jak seksistowskie, obleśne komentarze swojego najlepszego przyjaciela (Dobromir Dymecki) czy izolacja nastoletniego syna – i nie zadaje niewygodnych pytań, np. na jakich zasadach funkcjonuje farmaceutyczny biznes jego żony (Magdalena Czerwińska), który gwarantuje im luksusowe życie. Aż pewnego dnia syn zostaje pobity w szkole przez rówieśnika, agresor (świetny Konrad Kąkol) nie zamierza przeprosić, a jego matka prawniczka (Agnieszka Żulewska) straszy odwetem, gdyby wniósł oskarżenie. Do tego operowany przez niego pacjent umiera, rodzina myśli o pozwie, a szpital nie staje w jego obronie. Co zrobi porządny człowiek postawiony pod murem? Pomysłodawca produkcji Krzysztof Czeczot zwrócił się do Marka Modzelewskiego (dramatopisarz i autor scenariuszy, m.in. filmów z serii „Teściowie” czy serialu „Klara”) z propozycją wspólnego napisania scenariusza z rolą, w której mógłby się aktorsko wyżyć.

Porządny człowiek, scen.: Marek Modzelewski i Krzysztof Czeczot, reż. Aleksandra Terpińska, 6 odc., Max