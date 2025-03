Recenzja filmu: „Operacja Maldoror”, reż. Fabrice Du Welz

Kino gatunku reżyser traktuje jako pretekst, by odsłaniać najmroczniejsze strony belgijskiego społeczeństwa.

Sprawa pedofila i seryjnego mordercy Marca Dutroux była jednym z największych skandali w historii Belgii. Nie tylko ze względu na skalę popełnianych przez niego zbrodni, lecz także z powodu wyjątkowej nieudolności policji, która przyczyniła się do tego, że Dutroux i jego wspólnicy unikali sprawiedliwości. Reżyserując „Operację Maldoror”, Fabrice Du Welz inspirował się faktami, lecz mocno przekształcał je na potrzeby scenariusza. Mniej interesowała go psychika złoczyńcy – w filmie to Marcel Dedieu (Sergi López) – a bardziej determinacja młodego żandarma Paula Chartiera (Anthony Bajon), który złapanie pedofila postawił sobie za punkt honoru.

Operacja Maldoror, reż. Fabrice Du Welz, prod. Belgia, Francja, 155 min, w kinach od 28 marca