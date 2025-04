Recenzja serialu: „Rezydencja”, scen. Paul William Davies

Zamiast solidnej rozrywki dostajemy serial zmarnowanych szans.

Być może u źródeł pomysłu na „Rezydencję” leżą sukcesy innych kryminalnych komedii, zwłaszcza „Zbrodni po sąsiedzku” oraz filmów z cyklu „Na noże”, gdzie Daniel Craig gra ekscentrycznego detektywa. Do tego ostatniego scenariusz nowego serialu wyprodukowanego przez Shondę Rhimes odwołuje się zresztą już w pierwszym epizodzie. Detektywka Cordelia Cupp (Uzo Aduba) jest obowiązkowo ekstrawagancka – interesują ją przede wszystkim ptaki, ludzkie emocje ma za nic – a przy tym piekielnie inteligentna i uparta. Zostaje wezwana do Waszyngtonu, by rozwiązać zagadkę nagłej śmierci głównego odźwiernego Białego Domu. Podejrzani są wszyscy, łącznie z wizytującym prezydenta premierem Australii i towarzyszącą mu Kylie Minogue. „Rezydencja” aż kipi od nawiązań do literackiej i filmowej klasyki.

Rezydencja, twórca serii: Paul William Davies, 8 odc., Netflix