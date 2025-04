Recenzja serialu: „Czarne lustro 7”, scen. Charlie Brooker

Najlepiej wypadają historie kameralne, skupiające się na emocjach postaci.

Po premierze poprzedniego sezonu tej kultowej już satyrycznej dystopii, rozwijanej od 2011 r. najpierw w brytyjskim Channel 4, potem w Netflixie, jej twórca Charlie Brooker przywoływał krytyczne uwagi, z jakimi się mierzył. Były wśród nich spostrzeżenia w rodzaju: „Wolałem ten serial, kiedy był brytyjski i wszyscy w nim byli nieszczęśliwi, wszędzie było trochę czuć gównem i wszystkie historie były okropne. A potem przeszedł do Netflixa i nagle wszystko jest słoneczne i szczęśliwe, wszyscy mają piękne zęby, roi się od hollywoodzkich gwiazd, za to brak dawnej ostrości”. Nie do końca zgadzał się z krytyką, ale obiecał, że nowy sezon będzie „powrotem do korzeni”.

Czarne lustro 7, twórca serii: Charlie Brooker, 6 odc., Netflix