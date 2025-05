Recenzja filmu: „Mountainhead”, reż. Jesse Armstrong

Zachowują się jak władcy świata i nimi są.

Twórca jednego z najważniejszych seriali naszych czasów, zakończonej dwa lata temu „Sukcesji”, i jeden z najbardziej utytułowanych scenarzystów i showrunnerów współczesnego streamingu, Jesse Armstrong, debiutuje w roli reżysera. Nie zmienia przy tym pola zainteresowań, filmowy „Mountainhead” to powrót do motywów znanych z „Sukcesji”, podobny jest też ton czarnej satyry, cyniczny język, luksusowa otoczka i bohaterowie – narcystyczni i infantylni miliarderzy trzęsący światem. Akcja toczy się w luksusowej rezydencji w górach, do której na weekend zaprasza kolegów miliarderów Souper (Jason Schwartzman).

Mountainhead, scen. i reż. Jesse Armstrong, 109 min, Max, od 1 czerwca