Recenzja serialu: „Aniela”, scen. Paweł Demirski

Paweł Demirski, który jako dramatopisarz tworzył z reżyserką Moniką Strzępką najpotężniejszy duet we współczesnym polskim teatrze, od kilku lat stawia na seriale. Pierwszym efektem tej zmiany był „Udar” (Viaplay) – częściowo autobiograficzny komediodramat o nieoczywistym środowisku skupionym wokół wzorowanego na Macieju Nowaku krytyka kulinarnego i bon vivanta Jacka (Jacek Poniedziałek), które mierzy się z kryzysami dzięki wzajemnemu wsparciu, rodzinie z wyboru. „Aniela” to podobne tematy, fabuła też kręci się wokół gwiazdy, utraty statusu i poszukiwania życia opartego na zdrowszych relacjach i celach. W centrum tym razem jest porzucona żona, kierująca się na początku pragnieniem zemsty i powrotu do dawnego życia, a z czasem odnajdująca sens i cel w nowej sytuacji.

Aniela, scen. Paweł Demirski, reż. Jakub Piątek, Kuba Czekaj, 8 odc., Netflix