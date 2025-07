Recenzja filmu: „Pewnego razu w Paryżu”, reż. Cédric Klapisch

Pełna ciepłego humoru nowa komedia autora popularnej trylogii „Smak życia” to sentymentalna podróż w przeszłość w poszukiwaniu rodzinnych korzeni.

Pełna ciepłego humoru nowa komedia autora popularnej trylogii „Smak życia” to sentymentalna podróż w przeszłość w poszukiwaniu rodzinnych korzeni. Jej celem jest przyjrzenie się różnym podejściom do sztuki, emancypacji kobiet, do wyborów partnerów czy do wartości. Swoje ambitne zamierzenie Cédric Klapisch osiąga poprzez szalenie prostą konstrukcję, zderzającą bliski nam chaotyczny styl życia w wielkim mieście z dobiegającym końca wiekiem XIX, w którym rewolucja impresjonistów nie znalazła uznania w oczach konserwatywnej opinii publicznej.

Pewnego razu w Paryżu, (La venue de l’avenir), reż. Cédric Klapisch, prod. Francja, Belgia, 124 min