Recenzja filmu: „Sojusznicy”, reż. Ilya Naishuller

Być może liczba kładzionych trupów na minutę w „Sojusznikach” komuś zaimponuje.

Wychowany na Zachodzie Rosjanin realizujący komedię o nieprzepadających za sobą przywódcach Ameryki i Wielkiej Brytanii, którzy udają się wspólnym lotem Air Force One na szczyt NATO w Trieście, to całkiem obiecująca mieszanka. Spodziewać się można było zaskakującej satyry politycznej ubranej w kostium wystylizowanego na Bonda kina akcji. W zamian otrzymaliśmy napakowaną efektownymi scenami strzelankę rozgrywającą się w kompletnym oderwaniu od współczesnych realiów. Amerykański prezydent (John Cena) wydaje się parodią Arnolda Schwarzeneggera, hollywoodzkim gwiazdorem w Białym Domu, czerpiącym całą wiedzę o polityce z kina. Premier Wielkiej Brytanii (Idris Elba) to samotnik i realista ze złamanym sercem, umiejący za to przełamywać uprzedzenia w stosunku do niedoświadczonego kolegi.

Sojusznicy (Heads of State), reż. Ilya Naishuller, prod. USA, 116 min, Prime Video