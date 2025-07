Recenzja serialu: „Poker Face 2”, scen. Rian Johnson

Serial ogląda się z przyjemnością.

Natasha Lyonne („Orange Is the New Black”, „Russian Doll”) wraca do roli Charlie Cale, by wykrywać sprawców morderstw wszędzie tam, dokąd akurat zagna los ją i jej równie widowiskowe i oldschoolowe auto. Burza rudych loków, chrypliwy głos, nieodłączny (e-)papieros, mieszanka wścibstwa, luzu i prawości oraz supermoc: wewnętrzny detektor kłamstwa – to atrybuty współczesnej wersji porucznika Columbo, bo to ten kultowy serial był inspiracją dla Riana Johnsona, który odkrył go podczas covidowych lockdownów, gdy szukał rozrywki wciągającej i relaksującej jednocześnie. Taki był pierwszy sezon „Poker Face” sprzed dwóch lat, już wtedy z gwiazdorską gościnną obsadą w każdym z odcinków, a kontynuacja jest powtórką z rozrywki.

Poker Face 2, twórca serii: Rian Johnson, 12 odc., SkyShowtime