Recenzja serialu: „Na wysokich obrotach”, scen. Michelle Nader

Sitcom zrealizowany tak, jakby od lat 80. nic się w tej dziedzinie rozrywki nie zmieniło.

Do warsztatu samochodowego Matta Parkera (Tim Allen) niespodziewanie przyjeżdża jego córka Riley (Kat Dennings), z którą od dawna nie utrzymywał kontaktu. Postanowiła oddać mu samochód zabrany 15 lat temu, a przy okazji zapytać, czy może się na chwilę do niego wprowadzić z dwójką dzieci. Jej życie prywatne właśnie się rozpadło, straciła pracę, musi wszystko od nowa poukładać. Wspólne mieszkanie nie będzie łatwe: Matt to maruda starej daty, Riley zaś jest impulsywna, lekkomyślna i za nic nie chce przyznać, że czasami inni ludzie mogą mieć rację. A do tej układanki dzieciaki wnoszą dodatkowy element chaosu.

Na wysokich obrotach, scen. Michelle Nader, 10 odc., Disney+