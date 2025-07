Recenzja serialu: „Na całego”, scen. Lena Dunham i Luis Felber

Współczesna komedia romantyczna.

Twórczyni „Dziewczyn” (2012–17) – komediodramatu, który pozostaje zachwycającym bezkompromisowością portretem ówczesnych dwudziestoparolatek z Nowego Jorku – wraca do wątków autobiograficznych w nowym serialu. Inspirowane początkami związku twórców serii (Dunham i jej męża, muzyka Luisa Felbera) „Na całego” to współczesna komedia romantyczna. Jessica (Megan Stalter, świetna w „Hacks”), trzydziestoparoletnia asystentka produkcji reklam z Nowego Jorku, jedzie leczyć złamane serce do filii firmy w Londynie.