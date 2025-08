Recenzja filmu: „Oddaj ją”, reż. Danny Philippou, Michael Philippou

Żałoba, trauma, przemoc w rodzinie to tematy w horrorze powszednie.

Jednak rzadko są poruszane z taką bezkompromisową szczerością jak w filmie braci Philippou. Podobnie jak w debiutanckim „Mów do mnie” gatunkowe klisze – w tym przypadku opętanie, wędrówkę dusz, okultystyczny rytuał – potraktowali jedynie jako punkt wyjścia dla historii w równej mierze przerażającej, co smutnej. Dwójka przyrodniego rodzeństwa, Andy i Piper, po śmierci ojca trafia do zastępczej matki Laury (Sally Hawkins), która opiekuje się jeszcze niemym chłopcem Olliem (Jonah Wren Phillips). Laura nie ukrywa cierpienia po tragicznej śmierci córki, lecz jej ekscentryczne zachowania nie są jedynie skutkiem nieprzepracowanej żałoby. Kobieta wierzy, że dzięki Piper zdoła przywrócić do życia zmarłą córkę.

Oddaj ją (Bring Her Back), reż. Danny Philippou, Michael Philippou, prod. Australia, 104 min, już w kinach