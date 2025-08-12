Reklama
Ognisty kryminał

Recenzja serialu: „Dym”, twórca serii: Dennis Lehane

12 sierpnia 2025
Nikt tu nie jest jednowymiarowy, nawet postacie drugoplanowe.

Nowy kryminał twórcy „Czarnego ptaka” to rozrywka na poziomie, do jakiego przyzwyczaił nas serwis streamingowy Apple: nawet jeśli wątki nie zawsze są oryginalne, to układają się we wciągającą fabułę, z niejednoznacznymi bohaterami, ze świetną obsadą i realizacją, której nie można nic zarzucić. Akcja „Dymu”, opartego na prawdziwej historii podpalacza grasującego w Kalifornii w latach 80. opowiedzianej w podkaście „Firebug” w 2021 r., toczy się wokół dochodzenia w sprawie dwóch seryjnych podpalaczy terroryzujących fikcyjne miasto. Jako że brakuje przełomu, prowadzący je śledczy do spraw pożarów Dave Gudsen (Taron Egerton) otrzymuje wsparcie w postaci policjantki, detektyw Michelle Calderone (Jurnee Smollett).

Dym (Smoke), twórca serii: Dennis Lehane, 9 odc., Apple TV+

Polityka 33.2025 (3527) z dnia 12.08.2025; Afisz. Premiery; s. 74
Oryginalny tytuł tekstu: "Ognisty kryminał"
