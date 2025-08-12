W świecie Czarnej Pantery
Recenzja serialu: „Oczy Wakandy”, twórca serii: Todd Harris
12 sierpnia 2025
Kolejna po dwóch fabularnych filmach o Czarnej Panterze opowieść o Wakandzie, afrykańskim mocarstwie z komiksów Marvela. Tym razem jednak zamiast standardowej akcji w superbohaterskim stylu widzowie dostają cztery odrębne historie z różnych epok – od starożytności (jest tu nawet odcinek rozgrywający się podczas wojny trojańskiej) po schyłek XIX w., a nawet odległą przyszłość – i różnych kontynentów. Każdy epizod skupia się na losach innej postaci – z reguły wakandyjskiego tajnego agenta lub agentki – oraz na próbach odzyskania rozrzuconych po świecie bezcennych artefaktów.
Oczy Wakandy, twórca serii: Todd Harris, 4 odc., Disney+
