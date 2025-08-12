Reklama
Film

W świecie Czarnej Pantery

Recenzja serialu: „Oczy Wakandy”, twórca serii: Todd Harris

12 sierpnia 2025
Kolejna po dwóch fabularnych filmach o Czarnej Panterze opowieść o Wakandzie, afrykańskim mocarstwie z komiksów Marvela.

Kolejna po dwóch fabularnych filmach o Czarnej Panterze opowieść o Wakandzie, afrykańskim mocarstwie z komiksów Marvela. Tym razem jednak zamiast standardowej akcji w superbohaterskim stylu widzowie dostają cztery odrębne historie z różnych epok – od starożytności (jest tu nawet odcinek rozgrywający się podczas wojny trojańskiej) po schyłek XIX w., a nawet odległą przyszłość – i różnych kontynentów. Każdy epizod skupia się na losach innej postaci – z reguły wakandyjskiego tajnego agenta lub agentki – oraz na próbach odzyskania rozrzuconych po świecie bezcennych artefaktów.

Oczy Wakandy, twórca serii: Todd Harris, 4 odc., Disney+

Polityka 33.2025 (3527) z dnia 12.08.2025; Afisz. Premiery; s. 75
Jakub Demiańczuk

Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
